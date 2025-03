Sindicatos de maestros en Panamá protestan contra la reforma de seguridad social

21 de marzo de 2025 – Ciudad de Panamá – EFE.

Este viernes, sindicatos de docentes en Panamá realizaron una huelga que afectó parcialmente los centros educativos públicos, provocando pequeños enfrentamientos con la Policía y el bloqueo de algunas vías. El objetivo de la protesta fue rechazar la reforma a la seguridad social aprobada recientemente.

Los sindicatos critican la reforma a la Caja del Seguro Social (CSS), que entró en vigor esta semana tras la firma del presidente José Raúl Mulino. Según los manifestantes, la ley empeora las condiciones de jubilación, reduciendo significativamente los beneficios para los trabajadores, dejándolos en una situación económica muy precaria.

El secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, explicó que la reforma recorta la tasa de reemplazo de las pensiones. Antes, con la ley 51, los trabajadores podían recibir un 60% de su salario promedio al jubilarse después de 240 cuotas. Con la nueva ley, este porcentaje baja al 30% y el cálculo se realiza considerando toda su vida laboral, en lugar de solo los 10 mejores años.

Ábrego considera que este cambio llevará a los trabajadores de la educación y otros sectores a la miseria y la desesperación, ya que la nueva ley no garantiza una jubilación digna para quienes han dedicado su vida laboral al servicio público.

Además de la huelga de los docentes, este viernes también hubo protestas estudiantiles en la Ciudad de Panamá, frente a la Universidad de Panamá. Los estudiantes quemaron objetos y bloquearon una importante vía de la ciudad en señal de apoyo a las demandas de los docentes.

A media mañana, la Policía informó que un profesor fue detenido en Colón, en el Caribe panameño, por presuntamente agredir a un agente durante los enfrentamientos. El dirigente magisterial Luis Alberto Díaz fue arrestado y la unidad policial agredida fue llevada a un centro médico.

La huelga dejó una baja presencia de estudiantes en las escuelas públicas del país, según los sindicatos. A pesar de ello, algunos colegios continuaron con clases, aunque con una baja participación de docentes y alumnos. Ábrego afirmó que el 95% de los centros educativos se paralizaron, y los pocos que funcionaron lo hicieron con menos de la mitad de los profesores.

El Ministerio de Educación, por su parte, indicó que el viernes debía ser un “día de clases regulares” y exhortó a los docentes a mantenerse en las aulas. Sin embargo, los sindicatos aseguraron que la mayoría de los docentes se unieron al paro.

El presidente José Raúl Mulino criticó la huelga y advirtió que “quien no trabaja, no cobra”. Además, acusó a los sindicatos de no haber propuesto ninguna solución al problema del seguro social, lo que generó más tensiones entre las autoridades y los gremios magisteriales.

La reforma a la seguridad social fue un tema de intenso debate en el Parlamento durante meses. Aunque el Ejecutivo propuso un aumento en la edad de jubilación, este no se aprobó. En cambio, la nueva ley establece que, al sexto año de su vigencia, se analizará la posibilidad de aumentar la edad de retiro y si el Estado debe hacer aportes adicionales.

Entre las modificaciones que introdujo la ley está la tasa de reemplazo mínima del 60% sobre el salario promedio de jubilación, y un aumento del 3% en las contribuciones de las empresas. También se estableció una pensión básica universal no contributiva de 144 dólares mensuales para los mayores de 65 años que no logren cotizar lo suficiente.