Sinner frustra a Zverev, asegurando su clasificación a semifinales en Turín

12 de noviembre de 2025 – Deportes – EFE.

El tenista italiano Jannik Sinner aseguró su pase a las semifinales de las Finales ATP en Turín con una jornada de antelación, tras conseguir su segunda victoria consecutiva este miércoles al derrotar al alemán Alexander Zverev. Sinner se impuso en dos sets con parciales de 6-4 y 6-3. Este triunfo reafirma el excelente momento del italiano en el torneo y lo posiciona como uno de los principales contendientes, mostrando una superioridad que le permitió neutralizar los intentos de su rival.

A pesar del marcador, el partido estuvo marcado por la resistencia de Sinner ante los momentos de presión. El italiano logró salvar dos puntos de quiebre en el primer juego del set inicial y un total de tres en el tercer juego de la segunda manga, sumando siete oportunidades de break que Zverev no pudo concretar a lo largo del encuentro. Estos fallos del alemán sugieren que, aunque tuvo sus posibilidades, Sinner demostró estar en un nivel superior, gestionando la presión con total comodidad y eficacia frente a su público local en Turín.

Sinner se ha consolidado como el rival más complicado para Alexander Zverev recientemente. Esta victoria no solo le permite al italiano superar al alemán en el historial de enfrentamientos personales, dejándolo con un 6-4 a su favor, sino que también representa su quinta victoria consecutiva contra el jugador de San Cándido. El encuentro terminó en poco más de hora y media, en un contexto en el que Zverev se mostró frustrado, incluso con quejas sobre un saque que aparentemente tocó la red y la distracción de un fondo de publicidad, lo que eclipsó su buen desempeño inicial.

En el segundo set, Sinner exhibió un verdadero recital, opacando completamente el buen inicio de Zverev y postulándose de manera oficial para revalidar el título que conquistó en la edición anterior del torneo. Este desempeño no solo lo mantiene en la lucha por el campeonato, sino también por el anhelado número 1 del ranking mundial al cierre del año. Para lograr este objetivo, Sinner necesitaría ganar el torneo de forma invicta y esperar que el español Carlos Alcaraz no gane su último partido de la fase de grupos contra Lorenzo Musetti ni acceda a la final, en caso de clasificarse a las semifinales.

Sinner mostró resistencia en el primer set, especialmente al inicio, superando la efectividad del resto de Zverev. El italiano introdujo ajustes notables en su juego, adoptando más dejadas y mostrando mayor comodidad en los intercambios largos, todo ello sin sacrificar la reconocida eficacia de su juego. Fue en el momento en que Zverev experimentó una ligera disminución en su nivel y cometió un par de errores, que Sinner no tuvo piedad. Aunque no había tenido break points en el set inicial, generó tres con 5-4 a su favor, logrando romper y encarrilar su camino hacia la victoria.

El segundo set fue un ejercicio de desesperación para Zverev, pues Sinner salvó cinco bolas de rotura con un servicio que se convirtió en un arma letal. Sinner se sostuvo en su saque para evitar ser quebrado y, tan pronto como tuvo su única oportunidad de break en el set, fue implacable. Consiguió el quiebre para el 4-2, logró salvar la última de las siete oportunidades de rotura de Zverev y, en su primera bola de partido, cerró el encuentro con una contundente victoria.

El balance de Sinner hasta el momento es impecable: dos partidos jugados, dos victorias, cuatro sets a favor y ninguno en contra, logrando una victoria cómoda sobre Zverev. Su clasificación a semifinales se da con la expectativa de que Musetti le favorezca al derrotar a Alcaraz, manteniendo vivas sus opciones por el número 1. En la fase de semifinales, Sinner podría enfrentarse al propio Alcaraz en un duelo que sería decisivo para el ranking mundial. Por su parte, Zverev deberá disputar su pase a semifinales contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, mientras que Sinner jugará por el primer puesto del grupo contra el estadounidense Ben Shelton.