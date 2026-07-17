Sismo de 7.4 sacude Chiapas y activa protocolos de emergencia

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió las costas del estado de Chiapas este viernes.

El temblor provocó la evacuación masiva de comercios, oficinas y hogares sin dejar víctimas.

El Servicio Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 135 kilómetros de Ciudad Hidalgo.

Evacuaciones masivas en Chiapas tras sismo de magnitud 7.4

Un terremoto de magnitud 7.4 sorprendió a la población del sur de México a las 08:48 hora local. El Servicio Sismológico Nacional confirmó que el epicentro se localizó en el Océano Pacífico, frente a Chiapas.

La Secretaría de Protección Civil estatal activó de inmediato los protocolos de revisión en comercios y viviendas. Decenas de familias evacuaron inmuebles en el municipio turístico de San Cristóbal de Las Casas.

Monitoreo de daños y peligro sísmico en el sur de México

Minutos después del movimiento principal, una réplica a las 09:21 horas prolongó la incertidumbre de los habitantes. Las autoridades federales mantienen el despliegue operativo para descartar afectaciones mayores en la infraestructura pública.

La costa mexicana colinda con placas tectónicas altamente activas como las de Cocos y Norteamérica. Este evento evoca el histórico terremoto de 2017 que impactó severamente a la misma región chiapaneca.