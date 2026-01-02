Sismo de magnitud 6,5 sacude el centro de México provocando daños en Guerrero

2 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Un movimiento telurico de magnitud seis punto cinco en la escala de Richter ocurrio este viernes por la mañana en territorio mexicano de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Sismologico Nacional. El temblor se origino frente a la zona costera del estado de Guerrero en el oceano Pacifico y su fuerza se llego a sentir en diversos puntos de la republica incluyendo la zona metropolitana del pais.

Los expertos encargados del monitoreo sismico clasificaron este evento como de intensidad severa y de inmediato iniciaron los protocolos de vigilancia en las areas donde la poblacion reporto haber sentido el movimiento. Hasta el momento los informes preliminares no indican que se hayan producido decesos o afectaciones materiales de gran consideracion en los centros urbanos mas importantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum comento durante su habitual encuentro con los medios que ya establecio comunicacion directa con el gobierno de Guerrero para coordinar las acciones de respuesta. Segun menciono la mandataria las autoridades locales estan convocando a sus organos de proteccion civil para realizar un balance detallado aunque los datos iniciales son alentadores.

En lo que respecta a la capital mexicana se realizaron sobrevuelos de vigilancia con helicopteros siguiendo las normas de seguridad establecidas para este tipo de situaciones naturales. Los reportes emitidos tras estas inspecciones aereas confirmaron que la infraestructura urbana y los servicios esenciales de la ciudad se mantienen operando sin contratiempos importantes.

Por otra parte la gobernadora de Veracruz informo a traves de canales digitales que el sismo tuvo una percepcion notable en diversos sectores de su entidad federativa. Ante esta situacion las brigadas de proteccion civil del estado comenzaron a recorrer el territorio para evaluar cualquier posible daño en las viviendas o edificios publicos de las comunidades.

Las autoridades de diversas regiones veracruzanas como Xalapa y Coatzacoalcos precisaron que tras las primeras inspecciones no se han encontrado fallas en las instalaciones estrategicas de energia o comunicaciones. Los grupos de rescate y seguridad continuaran realizando visitas de verificacion en las proximas horas para garantizar que la poblacion se encuentre fuera de peligro.