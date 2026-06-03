Smart City Expo LATAM 2026 impulsa urbes tecnológicas

El Smart City Expo LATAM Congress 2026 inauguró su edición 11 enfocada en inteligencia artificial y robótica.

El foro busca resolver retos de movilidad, ciberseguridad y sostenibilidad mediante el intercambio de tecnología.

La cumbre reúne a más de 8,000 asistentes y alcaldes de mil ciudades de la región.

Innovación en analítica de datos y robótica para el futuro urbano

Las herramientas de automatización y el análisis de datos se consolidan como pilares para transformar la seguridad pública en México. Durante la apertura de este congreso especializado, diversos expertos presentaron desarrollos avanzados en navegación autónoma y sistemas predictivos urbanos.

Los dispositivos robóticos mostrados están diseñados para tareas críticas de vigilancia, rescate y monitoreo en entornos de alta complejidad. Fabiola Vega Concha, directora del encuentro, apuntó que el objetivo primordial es robustecer los lazos comerciales y de gobernanza regional.

Alianza estratégica con Estados Unidos y digitalización local

Un hito clave del foro es la incorporación del Departamento de Estado de Estados Unidos como aliado estratégico internacional. Esta cooperación busca inyectar financiamiento, agilizar la transferencia tecnológica y fortalecer la ciberseguridad en redes digitales municipales.

Hilary Fuller Renner, consejera económica de la Embajada estadounidense, enfatizó la necesidad de elegir proveedores tecnológicos confiables para salvaguardar datos masivos. En paralelo, se coordina un encuentro de más de 300 alcaldes enfocados en innovación sostenible.