SNAP en Alabama sufrirá recortes por nueva ley federal

Una reforma del Congreso obligará a los estados a cofinanciar los cupones de alimentos si registran fallas administrativas.

La medida amenaza con desfinanciar la red de seguridad nutricional y dejar sin sustento a miles de familias vulnerables.

Alabama enfrenta un impacto económico estimado en 172 millones de dólares adicionales para el año fiscal 2026.

¿Por qué peligra el programa de asistencia alimentaria SNAP?

Una controvertida reforma federal exige a los estados asumir costos millonarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), condicionándolos a sus márgenes de error administrativo.

La nueva regulación penaliza los fallos burocráticos e históricos de las agencias locales, obligando a transferir fondos públicos esenciales hacia penalizaciones en lugar de distribuirlos entre la población necesitada.

Impacto económico y social de la ley HR 1 en el estado

Organizaciones locales como Arise advierten que el presupuesto estatal sufrirá una presión insostenible para mantener la cobertura activa a partir del próximo año fiscal.

El incremento de trabas burocráticas afecta directamente a los trabajadores con empleos inestables y de temporada, resultando en la pérdida real de acceso a alimentos para miles de menores y adultos.