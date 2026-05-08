Sobrevivientes de accidente donan cientos de LEGOs a escuela en Tuscaloosa

8 de mayo de 2026 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

Cientos de niños de primaria recibieron una gran sorpresa el viernes en Tuscaloosa.

Miracle Jemison y su madre, Kara Martin Jemison, tuvieron la idea de donar una caja de LEGO a cada estudiante de la Escuela Primaria Southview.

Madre e hija querían agradecer la amabilidad y el cariño que recibieron después de que la familia sufriera un terrible accidente automovilístico en 2022. El accidente dejó a Miracle paralizada y a su hermano parcialmente paralizado.

“Hemos sido muy afortunadas y queríamos devolver el favor y mostrar nuestro agradecimiento a la escuela y a los estudiantes por ser tan amables con Miracle. Por ser tan cariñosos con ella, por sonreírle y darle los buenos días todos los días”, dijo Kara Martin Jemison, la madre de Miracle.

“Estoy muy feliz. No veo la hora de ver lo contentos que estarán todos los niños con los juguetes, y me alegra mucho que mi mamá pueda ayudarme”, dijo Miracle Jemison.

Habitat for Humanity entregó una nueva casa adaptada para sillas de ruedas a la familia Jemison el año pasado para ayudar con el cuidado y la movilidad de Miracle.