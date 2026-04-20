Sociedad civil exige al Senado mexicano legislar el cannabis ante el Mundial 2026

20 de abril de 2026 – México – EFE.

Organizaciones de la sociedad civil urgieron este lunes al Senado mexicano a reactivar la discusión de una Ley General de Cannabis, al advertir que la falta de una regulación integral mantiene al país en un vacío legal que limita el desarrollo económico, el acceso a derechos y la construcción de paz. En el marco del 420, colectivos entregaron una bolsa simbólica de semillas a la Mesa Directiva para exigir que se retome la agenda legislativa pendiente.

Zara Snapp, directora del Instituto RIA, señaló que reactivar esta agenda implica asumir una responsabilidad compartida frente a una realidad social existente. Los colectivos destacaron que el Mundial de Fútbol 2026, que México organiza con EE.UU. y Canadá, hace urgente contar con reglas claras sobre el cannabis, debido a la llegada de visitantes con distintas culturas de consumo.

Ante la proximidad del evento deportivo, los activistas consideran necesario fortalecer al Estado para informar, prevenir riesgos y manejar situaciones de consumo. Luis Fernando Campos, de Educannabis, señaló que una regulación clara reduce riesgos, genera empleos formales y envía un mensaje contundente de que México construye el futuro.

La presión social ocurre en un contexto donde México continúa sin una ley integral, pese a que la Suprema Corte reconoció en 2018 el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Desde entonces, la falta de aprobación de un marco que ordene la producción, distribución y consumo ha derivado en un escenario fragmentado, con miles de amparos y puntos de tolerancia.

Entre los beneficios de una regulación integral, las organizaciones mencionaron el acceso a tratamientos terapéuticos, la inclusión productiva de comunidades rurales y mayores ingresos fiscales. Además, se busca orientar las políticas públicas hacia la reducción de riesgos y daños, superando el actual vacío legal.

La discusión sobre la cannabis ha permanecido congelada en el Senado, a pesar de que México fue uno de los primeros países de la región en abrir la puerta al autoconsumo mediante resoluciones judiciales. El llamado urgente fue entregado en la Oficialía de Partes del Senado para retomar la agenda legislativa sobre el cannabis.