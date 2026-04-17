Sospechoso arrestado tras incautación de narcóticos y armas en el condado de Jefferson

Sospechoso arrestado tras incautación de narcóticos y armas en el condado de...

17 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un hombre enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y posesión ilegal de armas, luego de que las autoridades llevaran a cabo una operación conjunta contra el narcotráfico en Birmingham.

Investigadores de narcóticos de la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson y la Agencia Antidrogas (DEA) colaboraron el miércoles 15 de abril para realizar la operación.

Se ejecutaron órdenes de allanamiento en dos lugares: el bloque 1100 de la 16th Avenue South y el bloque 10 de la 4th Avenue North.

El sospechoso arrestado fue Quadarius Henley, de 33 años.

Henley enfrenta cargos por narcotráfico, distribución ilegal de una sustancia controlada y posesión de arma de fuego por parte de una persona con antecedentes penales.

Permanece detenido en la cárcel del condado de Jefferson desde la noche del viernes 17 de abril, con una fianza de $275,000.

En la operación se incautaron los siguientes artículos:

22.3 g de fentanilo

27.3 g de metanfetamina

79 g de marihuana

5 pastillas de Xanax

1 pastilla de hidrocodona

$7,797 en efectivo

Pistola AR-15

Revólver calibre .22

Revólver calibre .38

Pistola semiautomática de 9 mm

Pistola semiautomática calibre .45

Prensa para drogas

Balanza digital

Dos teléfonos celulares

Si tiene alguna información sobre este caso, comuníquese con la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson al 205-325-1450 ó con Crime Stoppers al 205-254-7777.