Sospechoso enfrenta cargos de asesinato por la muerte de un estudiante de 16 años

Sospechoso enfrenta cargos de asesinato por la muerte de un estudiante de...

25 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La policía ha arrestado a un sospechoso después de que un joven de 16 años fuera asesinado a tiros en Birmingham el 23 de agosto.

La Oficina Forense del Condado de Jefferson ha identificado al adolescente como George Camarius Daniel de Birmingham. Era estudiante de la escuela secundaria Huffman y formaba parte del programa JROTC de la escuela.

Los oficiales fueron llamados para informar de un accidente de tráfico en la cuadra 1000 de Huffman Road poco después de las 4 p.m.

Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Daniel tendido e inconsciente fuera de un vehículo, con una aparente herida de bala. El Departamento de Bomberos y Rescate de Birmingham llegó y declaró a la víctima muerta.

Otro joven fue llevado al Hospital UAB con una herida de bala que no ponía en peligro su vida.

Según las autoridades, las investigaciones revelaron que potencialmente varias personas se reunieron en el lugar del tiroteo por una razón desconocida antes de que se dispararan los tiros.

Una persona, Adrian Sikweya Nyaberi, de 20 años y residente de Birmingham, fue detenida para ser interrogada el día del tiroteo sin incidentes.

Después de investigar, la policía obtuvo órdenes de arresto para Nyaberi en relación con el tiroteo.

Nyaberi se enfrenta a cargos de asesinato capital, intento de asesinato y descarga de un arma en un vehículo ocupado.

Hasta el 25 de agosto, se encuentra recluido en la cárcel del condado de Jefferson sin derecho a fianza.

Si tiene alguna información que pueda ayudar a las autoridades con su investigación, se le pide que se ponga en contacto con los detectives de la policía de Birmingham en el 205-254-1764, o si desea permanecer en el anonimato, puede comunicarse con Crime Stoppers en el 205-254-7777.