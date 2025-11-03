Sospechoso hospitalizado tras enfrentamiento con la policía de Albertville

3 de noviembre de 2025 – ALBERTVILLE, Alabama – Agencias.

El sábado, agentes de la policía de Albertville protagonizaron un enfrentamiento armado con un sospechoso buscado por una orden de arresto por delito grave.

Agentes de la policía de Albertville intentaron ejecutar una orden de arresto por delito grave en una vivienda ubicada en la carretera estatal AL 75 Norte a la 1 p.m.

Mientras los agentes intentaban ingresar a la vivienda, se escuchó un disparo proveniente del interior. En ese momento, los agentes trataron la situación como un incidente con un sospechoso armado atrincherado.

Tras un largo enfrentamiento, los agentes, en coordinación con el Equipo Conjunto de Respuesta Especial del Condado de Marshall, lograron ingresar a la vivienda.

Una vez dentro, encontraron a una mujer con una aparente herida de bala autoinfligida.

La mujer fue atendida en el lugar por el Departamento de Bomberos y Rescate de Albertville, antes de ser trasladada en helicóptero medicalizado para recibir tratamiento adicional.

Las autoridades informaron que el nombre de la mujer no se divulgará por el momento, debido a la naturaleza delicada del incidente.

La Oficina del Sheriff del Condado de Marshall y la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama también colaboraron en este incidente.