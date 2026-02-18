Southwest agrega el segundo vuelo diario sin escalas desde Birmingham a Nashville

18 de febrero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

¡Un segundo vuelo diario a Nashville desde Birmingham despegará pronto!

El Aeropuerto Internacional de Birmingham-Shuttlesworth anunció el miércoles que se agregará un segundo vuelo diario sin escalas desde BHM (aeropuerto de Birmingham) a BNA (Nashville) al programa de vuelos diarios de Southwest desde Birmingham en abril.

El anuncio de Southwest de agregar el nuevo segundo vuelo diario a Nashville se produce un mes después de que la aerolínea anunciara un tercer vuelo diario a Orlando desde Birmingham, que también comenzará en abril.