SpaceX cancela el lanzamiento número 13 de Starship

SpaceX abortó de último segundo el decimotercer vuelo de prueba de su megacohete Starship.

La suspensión retrasa temporalmente los planes de validación del propulsor Super Heavy y los satélites Starlink V3.

El despegue automático se detuvo cuando la cuenta regresiva llegó a cero debido a fallos en el arranque de motores.

Razones de la suspensión del cohete de SpaceX en Texas

Los sistemas informáticos de la base Starbase en Texas ordenaron detener el despegue del cohete Starship de manera automática. La cancelación ocurrió este jueves justo al llegar a cero en la cuenta regresiva, impidiendo retomar el operativo de inmediato.

El director ejecutivo de la firma de tecnología, Elon Musk, aclaró que la detención se debió a que algunos motores no encendieron. Los ingenieros iniciaron la descarga de metano y oxígeno líquido para reprogramar el lanzamiento en los próximos días.

El impacto en las misiones Starlink V3 y Artemis de la NASA

Este vuelo de prueba representaba un hito crucial al incorporar por primera vez los nuevos satélites Starlink V3. El plan consistía en liberar veinte de estos dispositivos en órbita baja para evaluar su conectividad láser de alta velocidad.

Por otro lado, la NASA vigila este desarrollo con atención debido a la dependencia del programa lunar Artemis. Los retrasos en la maduración del cohete obligaron a reprogramar la misión tripulada hacia mediados del año 2027.