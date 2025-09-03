Spirit Airlines suspende servicio en Birmingham, impactando viajes locales y tarifas

3 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines pronto dejará de operar en el centro de Alabama.

Según funcionarios del aeropuerto, la aerolínea dejará de operar en el Aeropuerto Internacional de Birmingham-Shuttlesworth a partir del 3 de octubre.

El aeropuerto afirma haber sido notificado por Spirit y haberles explicado que la decisión era difícil y que forma parte del esfuerzo de la aerolínea por transformar su negocio para alcanzar el éxito a largo plazo.

Spirit confirmó a los funcionarios de BHM que los clientes que hayan reservado vuelos después de la fecha de finalización del servicio recibirán una notificación por correo electrónico sobre el cambio y se les proporcionará información sobre cómo obtener reembolsos. Para obtener más información, visite la sección “Contáctenos” en el sitio web de la aerolínea.

Spirit Airlines comenzó a operar en Birmingham en octubre de 2024.