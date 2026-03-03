Sporting de Portugal vence al Oporto con gol de Luis Suarez en la Copa de Portugal

3 de marzo de 2026 – Deportes – EFE.

El primer encuentro de las semifinales en la Copa de Portugal nos dejó un enfrentamiento intenso entre el Sporting y el Oporto. El conjunto verdiblanco logró sacar una ventaja mínima en el estadio José Alvalade gracias a la precisión del delantero colombiano Luis Suárez. Este resultado deja la eliminatoria abierta pero posiciona mejor al actual campeón del torneo de cara al partido de vuelta que definirá al primer finalista de esta edición.

Ambos equipos llegaron a este compromiso con el prestigio de ser los últimos ganadores de la competición. El Oporto buscaba defender su corona del 2024 mientras que el Sporting recordaba su éxito del año anterior. El trámite del juego estuvo marcado por un respeto mutuo y una solidez defensiva que limitó las llegadas de peligro en las áreas rivales durante gran parte de los noventa minutos reglamentarios.

La mala fortuna y la madera fueron protagonistas antes de que se abriera el marcador en Lisboa. El lateral español Iván Fresneda tuvo dos oportunidades claras de anotar para los locales pero sus remates se estrellaron en los postes en ambas mitades del partido. Por su parte el equipo visitante también estuvo cerca de marcar mediante una acción de Alan Varela que no pudo concretarse al inicio del segundo tiempo.

El momento decisivo de la noche ocurrió al minuto sesenta y dos tras una infracción cometida por Seko Fofana sobre el mediocampista Morten Hjulmand. El árbitro señaló el punto penal y Luis Suárez no falló desde los once metros para poner el uno a cero definitivo. Esta anotación rompió el equilibrio táctico y obligó al conjunto del Oporto a buscar un empate que finalmente no consiguió antes del pitido final.

El equipo que logre avanzar en esta llave tendrá que enfrentarse al ganador del otro cruce de semifinales compuesto por clubes de categorías inferiores. El Torreense y el Fafe se encuentran en una disputa cerrada tras haber igualado su primer compromiso jugado en febrero. Este escenario garantiza que un equipo de divisiones menores llegará a la gran final para disputar el título contra uno de los gigantes del fútbol luso.

La resolución de estas semifinales de la Copa de Portugal tendrá lugar el próximo veintidós de abril. El Sporting visitará el estadio Do Dragao para intentar sellar su pase mientras que el Torreense buscará aprovechar su localía en el estadio Manuel Marqués. Los aficionados esperan con ansias estos duelos de vuelta donde se decidirán los contendientes que pelearán por el trofeo en el partido cumbre de la temporada.