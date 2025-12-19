Subastan zapatillas de Kobe Bryant del juego navideño 2010 por diez millones

19 de diciembre de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

Las famosas zapatillas Nike Kobe 6 conocidas como Grinch han salido al mercado a través de una subasta organizada por la plataforma Joopiter. Este calzado fue utilizado por la leyenda del baloncesto Kobe Bryant durante el emblemático encuentro navideño de 2010 frente a los Miami Heat. El precio inicial establecido para esta pieza de colección alcanza la cifra de diez millones de dólares.

El diseño destaca por su vibrante color verde y una textura que imita escamas, lo que originalmente le valió el nombre de Green Mamba. Sin embargo, debido a que su debut ocurrió precisamente el día de Navidad, el público y los aficionados comenzaron a llamarlas Grinch. Este apodo hace referencia al conocido personaje literario que siente aversión por las celebraciones decembrinas.

La responsable de ventas globales de la empresa encargada de la transacción confirmó que el valor de salida para los interesados no bajará de la decena de millones. Esta valoración refleja el enorme impacto cultural y deportivo que Bryant dejó en la historia de la liga profesional de baloncesto y en el mercado de artículos exclusivos.

El par de calzado cuenta con la firma auténtica del jugador y fue presentado recientemente en una exhibición especial en Beverly Hills. Durante este evento, los posibles compradores y seguidores pudieron observar de cerca las zapatillas junto a otros objetos personales que pertenecieron al astro de los Lakers, resaltando su valor histórico.

En aquel partido de 2010, Bryant logró marcar diecisiete puntos mientras portaba esta indumentaria única en el Staples Center. Aunque su equipo no consiguió la victoria frente al conjunto liderado por LeBron James, el juego quedó grabado en la memoria de los fanáticos principalmente por el impacto visual y la exclusividad del calzado utilizado en esa ocasión.

Este tipo de ventas sigue la tendencia de otros artículos relacionados con el jugador que han alcanzado precios exorbitantes en el mercado de subastas. Recientemente, otros objetos de colección compartidos con figuras como Michael Jordan han logrado cifras récord, consolidando a los artículos de estas estrellas del deporte como algunas de las inversiones más valiosas del mundo.