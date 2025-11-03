Sube a más de 20 muertos y 530 heridos por sismo de 6.3 en Afganistán

3 de noviembre de 2025 – Kabul – EFE.

El régimen talibán en Afganistán ha actualizado las cifras de víctimas del fuerte terremoto de magnitud 6,3 que impactó la zona norte del país durante la madrugada del lunes. De acuerdo con las fuentes oficiales, el sismo ha dejado un saldo de más de veinte personas fallecidas y al menos quinientos treinta heridos. Estos datos fueron confirmados por Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública, quien mencionó que las provincias de Balkh y Samangan son las más afectadas hasta el momento, y advirtió que el número de víctimas podría variar a medida que avancen las operaciones de búsqueda y rescate.

Zaman indicó que la mayoría de los heridos han sido trasladados a hospitales, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando activamente en las áreas dañadas. El Ministerio de Salud Pública señaló que aquellos con lesiones menores fueron llevados a clínicas privadas o recibieron atención médica directamente en sus comunidades locales. Desde el momento en que ocurrió el temblor, se desplegaron de inmediato equipos médicos hacia las regiones golpeadas, y se estableció un centro de coordinación en la sede del ministerio para organizar una respuesta efectiva a la emergencia.

Además, las autoridades han instruido a los hospitales cercanos a las áreas afectadas a mantenerse en estado de alerta máxima, con la posibilidad de enviar apoyo médico adicional desde las provincias vecinas en caso de que fuera necesario. En un comunicado separado, difundido por el portavoz del Emirato Islámico, Hamdullah Fitrat, el Gobierno de facto talibán expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó a los funcionarios locales enviar ayuda de emergencia, incluyendo suministros médicos y alimentos, a las zonas damnificadas.

El sismo, que alcanzó una magnitud de 6,3, se registró alrededor de la 1:00 a.m. hora local del lunes, con su epicentro localizado en el distrito de Khulm, en la provincia de Balkh, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor fue perceptible con gran intensidad en Kabul, así como en varias provincias de las regiones norte, centro y noreste de Afganistán.

Este evento sísmico ocurre pocas semanas después de los fuertes terremotos que sacudieron la parte oriental del país en septiembre, los cuales dejaron un balance oficial de más de 2.200 muertos y 3.600 heridos. El reciente sismo de este lunes se registró a una profundidad mayor, aproximadamente a 28 kilómetros, lo que probablemente contribuyó a reducir su fuerza destructiva en la superficie y explicaría el menor número de víctimas a pesar de tener una magnitud similar a los anteriores.

Afganistán permanece en una situación de aislamiento a nivel internacional bajo el régimen fundamentalista de los talibanes, un factor que ya complicó la llegada de ayuda humanitaria y la respuesta a desastres naturales durante el episodio sísmico anterior. El país sigue siendo altamente vulnerable a este tipo de catástrofes debido a su ubicación en la zona de colisión de las placas tectónicas india y euroasiática.