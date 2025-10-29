Suben a 132 muertos en la operación policial en Río más letal de su historia

29 de octubre de 2025 – Río de Janeiro – EFE.

La reciente intervención policial llevada a cabo el martes en Río de Janeiro, que ha sido calificada como la más violenta en la historia de la ciudad, resultó en un total de 132 muertes, incluyendo cuatro agentes de policía. Esta nueva cifra fue confirmada este miércoles a la agencia EFE por la Defensoría Pública de la región.

Esta institución, que se encarga de proporcionar asesoría legal gratuita a los ciudadanos, hizo pública la actualización del número de víctimas mortales después de que los residentes de las comunidades afectadas comenzaran a buscar a sus parientes desaparecidos, lo que llevó al hallazgo de numerosos cuerpos en una plaza pública.

Funcionarios de la Defensoría han estado presentes desde la madrugada del miércoles en las labores de búsqueda en la favela de Penha, uno de los puntos principales de la operación. Además, están monitoreando de cerca los institutos forenses encargados del proceso de identificación de los cadáveres, según se comunicó oficialmente.

La Defensoría Pública también declaró haber recogido testimonios de vecinos y familiares de los fallecidos. El objetivo de esta recopilación de información es “contribuir a la necesaria respuesta institucional” ante lo que describen como un nivel de “violencia estatal nunca visto” en la región.

Sin embargo, en una rueda de prensa realizada este miércoles, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, señaló que, hasta el momento, la cifra oficial de decesos que maneja su administración es de 58, aunque reconoció que este número “seguro” aumentará a medida que avance la situación.

Los cuerpos recuperados por los familiares, que correspondían exclusivamente a hombres, fueron colocados uno junto al otro en el suelo de una plaza en la Penha, quedando a la vista de los habitantes locales, tal como pudo constatar la agencia EFE. El Gobierno regional emitió un comunicado indicando que los sospechosos murieron después de “reaccionar” a la presencia y las acciones de los agentes.

El objetivo de la gran operación policial era ejecutar 100 órdenes de arresto dirigidas a integrantes del Comando Vermelho, considerado una de las facciones criminales más influyentes de Brasil, en dos grandes complejos de favelas: Penha y Alemão. La intervención contó con un despliegue de 2.500 policías y el apoyo de decenas de vehículos blindados.

Como resultado de estas acciones, se detuvo a 81 sospechosos y se incautaron 93 fusiles y media tonelada de drogas, según el último informe oficial del Gobierno. Los miembros de la banda respondieron a la incursión policial bloqueando varias calles importantes en la zona norte de Río, causando la interrupción de un centenar de rutas de autobuses y el cierre forzoso de numerosas escuelas y centros de salud.

A pesar de la jornada caótica del día anterior, la mañana de este miércoles transcurrió sin nuevos bloqueos de carreteras. No obstante, la mayoría de los establecimientos comerciales y las instituciones educativas en los barrios afectados permanecieron cerrados como medida de precaución.