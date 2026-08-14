Subsidio a combustibles en Perú aliviará a transportistas

El Ejecutivo de Perú decretó un descuento del 15 % al 20 % en el precio del diésel y la gasolina.

decretó un descuento del 15 % al 20 % en el precio del diésel y la gasolina. La medida responde al paro de transporte e intensas protestas registradas en la región de Ucayali.

El beneficio económico tendrá una vigencia de tres meses e incluirá a mototaxis y transporte fluvial.

Medidas extraordinarias para frenar el alza de precios del diésel

La presidenta Keiko Fujimori oficializó un programa de subsidios focalizados para mitigar el impacto del incremento del combustible en el sector transporte. La medida otorgará un descuento de entre 15 % y 20 % para el transporte de carga, pasajeros y servicios locales en todo el territorio nacional.

El plan económico abarca de forma inédita al transporte fluvial y a los choferes de mototaxis, claves para la movilidad en la Amazonía. Según el Ejecutivo, las alzas derivan del conflicto armado en Medio Oriente y distorsiones en la distribución global.

Protestas en Ucayali e incremento en el almacenamiento regional

El anuncio gubernamental busca mitigar la paralización del transporte en la región de Ucayali, donde manifestaciones y bloqueos viales dejaron como saldo un fallecido. El ministro de Economía, Elmer Cuba, precisó que la ayuda financiera tendrá un carácter estrictamente temporal de tres meses.

Para evitar el desabastecimiento y la especulación de precios, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, autorizó duplicar los inventarios de diésel 2 en Ucayali. La nueva reglamentación permitirá elevar las reservas locales de tres a siete días de autonomía.