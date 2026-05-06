Subvenciones de la EPA para innovacion liderada por agricultores en el Golfo

6 de mayo de 2026 – GULFPORT, Mississippi – Agencias.

Hoy, la Division del Golfo de America de la Agencia de Proteccion Ambiental de los EE. UU. (EPA) anuncio hasta 50 millones de dolares en nuevos fondos de subvencion para mejorar la calidad del agua, el habitat, la resiliencia y la educacion ambiental mediante la demostracion de practicas innovadoras en las tierras de cultivo de los Estados Unidos. El programa de subvenciones De Agricultor a Agricultor brinda apoyo especifico a organizaciones lideradas por agricultores y centradas en la agricultura que operan dentro de la cuenca del Golfo de America, que abarca las Regiones 3 a 8 de la EPA. La agencia espera otorgar entre 20 y 30 adjudicaciones, por un total de 1.5 millones a 2.5 millones de dolares cada una, con un periodo de proyecto de cinco años.

Los agricultores son a menudo la primera linea de defensa en la reduccion de la contaminacion de fuentes no puntuales de nutrientes en las tierras de cultivo. Los agricultores han sido pioneros en practicas innovadoras y modelos de liderazgo, y pueden compartir lo que funciona con sus pares. Al financiar nuevas tecnicas y enfatizar la recopilacion de datos y la participacion de los agricultores, el programa de subvenciones De Agricultor a Agricultor ayuda a los productores a probar, validar y escalar practicas regenerativas.

La agricultura regenerativa puede desempeñar un papel fundamental en la mejora de la calidad del agua y el habitat. Tal como se define en el Programa Piloto Regenerativo del Servicio de Conservacion de Recursos Naturales (NRCS) del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), la gestion de la conservacion fortalece los recursos naturales mediante la mejora de la salud del suelo, la gestion del agua y la vitalidad ecologica para apoyar la productividad y la prosperidad de la agricultura y las comunidades estadounidenses.

Los agricultores se encuentran entre los administradores de la tierra y conservadores de nuestros recursos naturales mas eficaces de nuestra nacion, dijo el administrador de la Region 4 de la EPA, Kevin McOmber. Las subvenciones para proyectos De Agricultor a Agricultor permiten a los beneficiarios incorporar las mejores practicas y tecnicas que brindan una asistencia significativa en la proteccion de la cuenca del Golfo de America.

El Aviso de Oportunidad de Financiamiento (NOFO) ya esta publicado en www.grants.gov y https://www.epa.gov/gulfofamerica. Las solicitudes deben entregarse el 19 de junio.

Elegibilidad

a. Los solicitantes pueden incluir organizaciones sin fines de lucro, distritos de conservacion, tribus, gobiernos estatales o locales y universidades.

b. Las granjas o empresas con fines de lucro generalmente no son elegibles como solicitantes principales, pero pueden participar como socios pagados o subreceptores.

c. Los agricultores individuales pueden participar asociandose con una entidad elegible, como un distrito de conservacion, una organizacion sin fines de lucro o una cooperativa.

La gestion innovadora de las tierras de cultivo a traves de la agricultura regenerativa ofrece una oportunidad poderosa para restaurar la salud de la tierra, mejorar la productividad a largo plazo y asegurar la produccion cultivada en Estados Unidos para el futuro.