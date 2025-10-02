Sudáfrica golea 5-0 y se acerca a los octavos de final

2 de octubre de 2025 – Rancagua – EFE.

La selección sub-20 de Sudáfrica revivió sus esperanzas de clasificar a los octavos de final del Mundial en Chile tras propinar una contundente goleada de 5-0 a Nueva Caledonia este jueves en Rancagua. Con esta victoria, el equipo sudafricano sumó sus primeros tres puntos en dos salidas, colocándose en una posición más favorable dentro del Grupo E.

Por otro lado, la segunda jornada del Grupo E confirmó la clasificación anticipada de Estados Unidos, que alcanzó un puntaje perfecto de 6 puntos tras vencer 3-0 a Francia. La debutante Nueva Caledonia sufrió su segunda derrota consecutiva, previamente cayendo 9-1 ante Estados Unidos y ahora recibiendo otro duro golpe, lo que permitió a su rival sumar sus primeros puntos en el campeonato.

Francia, que había derrotado a Sudáfrica 2-1 en la jornada inaugural, ahora se enfrentará a Nueva Caledonia este domingo en busca de asegurar su pase a la fase de los dieciséis mejores. Es importante recordar que esta instancia del torneo también admitirá a los cuatro mejores terceros de los grupos, manteniendo abierta la posibilidad para varios equipos.

Los Bafana Bafana construyeron su abultada victoria con goles de Siviwe Nkwali al minuto 25 y Shakeel April de penalti al 34. A estos se sumaron un doblete de Siviwe Magidigidi a los minutos 44 y 52, y el tanto final de Lazola Maku al 80. Con estos resultados, Sudáfrica ascendió al segundo lugar del Grupo E, igualando a Francia con tres puntos.

Al inicio del partido, Nueva Caledonia intentó contener el ataque sudafricano con una estrategia puramente defensiva, la cual les funcionó durante los primeros 25 minutos. Sin embargo, este esquema se rompió cuando Nkwali logró abrir el marcador, inclinando la balanza definitivamente a favor del equipo africano.

A partir de ese momento, la paridad en el juego desapareció por completo. De hecho, Sudáfrica aseguró el resultado antes de que finalizara el primer tiempo con un marcador parcial de 3-0, una diferencia que incluso pudo haber sido mayor al descanso.