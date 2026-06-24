Suiza vence a Canadá y lidera el Grupo B

Qué pasó: Suiza derrotó 2-1 a Canadá a domicilio, arrebatándole el primer lugar de su sector de forma contundente.

Suiza derrotó 2-1 a Canadá a domicilio, arrebatándole el primer lugar de su sector de forma contundente. Por qué importa: El resultado redefine los cruces de eliminación directa y expone las graves falencias defensivas del conjunto norteamericano.

El resultado redefine los cruces de eliminación directa y expone las graves falencias defensivas del conjunto norteamericano. El dato clave: A pesar de la caída ante 52.497 espectadores, Canadá logró una clasificación histórica a los dieciseisavos de final.

Suiza impone condiciones en Vancouver y se queda con el liderato

La selección helvética de fútbol dirigida por Murat Yakin demostró una notable superioridad táctica y se apoderó de la cima del Grupo B tras imponerse en el BC Place. Desde el pitazo inicial, el cuadro europeo manejó la urgencia del resultado con una agresividad y precisión espacial que neutralizó los circuitos del equipo anfitrión.

Los goles de Rubén Vargas en el arranque del complemento y de Johan Manzambi al minuto 57 materializaron el dominio suizo en las áreas. El portero local, Maxime Crépeau, evitó una goleada mayor al detener múltiples ocasiones claras generadas por la velocidad interior de Breel Embolo.

Clasificación histórica para Canadá en medio de dudas tácticas

El estratega de Canadá, Jesse Marsch, intentó reaccionar refrescando el ataque con modificaciones que le dieron mayor ímpetu pero poca claridad colectiva. El ingresado Promise David descontó en el minuto 76 tras una asistencia de Nathan Saliba, encendiendo un tramo final de alta tensión defensiva.

Pese al empuje incesante y un cabezazo peligroso de Derek Cornelius en el tiempo añadido, Suiza resistió con oficio para sellar el triunfo. Con este desenlace, los europeos avanzan en lo más alto mientras los locales acceden como segundos a la ronda eliminatoria de este torneo de deportes global.