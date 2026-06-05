Súper Regionales: Troy aplasta a Little Rock en el Juego 1

Qué pasó : El equipo de béisbol de los Trojans de Troy consiguió una victoria contundente ante Little Rock en el arranque de la Súper Regional de la División I de la NCAA.

: El equipo de béisbol de los Trojans de Troy consiguió una victoria contundente ante Little Rock en el arranque de la Súper Regional de la División I de la NCAA. Por qué importa : El triunfo marca un hito histórico al posicionar a la universidad un paso más cerca de asegurar su boleto a la Serie Mundial de Omaha.

: El triunfo marca un hito histórico al posicionar a la universidad un paso más cerca de asegurar su boleto a la Serie Mundial de Omaha. El dato clave: La ofensiva local explotó con múltiples jonrones, incluyendo un espectacular grand slam de Jabe Boroff para sellar el marcador definitivo por 12-2.

Resultados y paliza histórica de los Trojans en el Riddle-Pace Field

El equipo de béisbol de Troy hizo historia al dominar por completo el primer encuentro de la Súper Regional en el Riddle-Pace Field. A pesar de que Little Rock tomó una ventaja inicial de 1-0 frente al abridor Ben Stubbs, la respuesta de la ofensiva local en el condado de Pike transformó el juego en una fiesta de cuadrangulares.

Drew Nelson igualó las acciones con un triple remolcador y Sean Darnell empujó la carrera de la ventaja. Posteriormente, Aaron Piasecki, Josh Pyne y Jabe Boroff —quien conectó dos vuelacercas, incluido un monumental grand slam en la octava entrada— comandaron el ataque que culminó en el abultado marcador de 12-2.

Hito para el béisbol de Alabama y detalles del Juego 2 en televisión

Con este dominante triunfo en su debut absoluto en esta instancia de la NCAA, Troy rompió una racha importante para el deporte regional. Los Trojans se convirtieron en el primer programa universitario del estado de Alabama en ganar un juego de la ronda Súper Regional de la División I desde el año 2022.

El cierre del partido llegó con una espectacular doble matanza defensiva de Houston Markham en el jardín derecho. Ambas escuadras se enfrentarán este sábado en el Juego 2 de la serie a partir de las 2 p.m. (tiempo del centro), con una transmisión especial en televisión nacional a través de la señal de ESPN2.