Surcoreano arrestado en Walker por múltiples cargos de abuso sexual infantil

8 de mayo de 2026 – CONDADO DE WALKER, Alabama – Agencias.

Un hombre de Corea del Sur ha sido arrestado tras una investigación en el condado de Walker que involucra a un menor.

Según el sheriff del condado de Walker, Nick Smith, Hyeonsoo Ko, de 24 años y ciudadano extranjero de Corea del Sur, fue arrestado después de que los investigadores determinaran que viajó al condado de Walker en “al menos tres ocasiones distintas” para reunirse con niños.

Smith afirma que Ko ha sido acusado de lo siguiente:

* Viajar para reunirse con un menor para un acto sexual ilícito (3 cargos)

* Persuadir a un menor para entrar en un vehículo/residencia (1 cargo)

* Violación en segundo grado (2 cargos)

* Abuso sexual en segundo grado (2 cargos)

“Este caso es un recordatorio más de los peligros que enfrentan nuestros hijos tanto en línea como en persona. Los depredadores viajarán a través de las fronteras estatales, e incluso a través del mundo, para atacar a los niños. Alentamos a los padres a mantenerse involucrados en la actividad en línea de sus hijos, saber con quién se están comunicando y denunciar cualquier cosa sospechosa de inmediato”, declaró Smith.