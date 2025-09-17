Suspenden programa de Jimmy Kimmel por comentarios insensibles sobre el asesinato de Charlie Kirk

17 de septiembre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.

La cadena ABC, que pertenece a Disney, ha retirado de su programación el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel de forma indefinida. La decisión se tomó a raíz de los comentarios que el presentador hizo en su programa acerca del activista ultraconservador Charlie Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre.

Esta medida de ABC fue anunciada después de que Nexstar Media, una compañía que opera una extensa red de canales asociados con las principales cadenas en todo Estados Unidos, declarara que no emitiría el programa de Kimmel. La empresa citó los comentarios del presentador como la razón para no transmitir el show.

Durante su monólogo del lunes, Kimmel afirmó que el movimiento MAGA estaba intentando desesperadamente distanciarse del asesino de Charlie Kirk, a quien identificó como Tyler Robinson. Además, el presentador acusó al grupo de querer sacar provecho político de la situación.

Nexstar Media expresó su firme rechazo a las declaraciones de Kimmel sobre el asesinato de Kirk y decidió reemplazar el programa con otra programación en todos sus canales afiliados a ABC.

Kimmel también se burló de la reacción del presidente Donald Trump ante la muerte de Kirk. Presentó un fragmento de una entrevista grabada la semana anterior, en la que un periodista le preguntaba a Trump cómo lidiaba con el asesinato. El presidente respondió “creo que muy bien” y procedió a hablar sobre la construcción de una nueva sala de baile en la Casa Blanca.

Jimmy Kimmel, nacido en 1967 en Nueva York, ha conducido su programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!” en ABC desde 2003. El programa es conocido por su alta audiencia en el ámbito del entretenimiento, así como por sus entrevistas y sketches virales. Antes de este show, Kimmel trabajó en radio y televisión local, donde desarrolló su estilo humorístico y satírico. A lo largo de su carrera, ha sido actor y productor, y ha ganado varios premios Emmy por su trabajo en la comedia televisiva.