Suspensión del megaproyecto Stargate de OpenAI y Oracle en Texas

6 de marzo de 2026 – Austin (EE.UU.) – EFE.

Las empresas tecnológicas Oracle y OpenAI han decidido detener la expansión de su ambicioso centro de datos de inteligencia artificial ubicado en el oeste de Texas. Esta medida surge tras el estancamiento de las negociaciones relacionadas con el financiamiento del complejo, según informes recientes de fuentes especializadas en negocios. La infraestructura formaba parte de una iniciativa masiva para potenciar el procesamiento de datos a gran escala en la región, pero los desacuerdos económicos han frenado el crecimiento previsto originalmente para estas instalaciones de vanguardia.

El proyecto denominado Stargate contaba con la colaboración de firmas de alto perfil como SoftBank y el respaldo de la administración gubernamental actual, con una inversión proyectada en cientos de miles de millones de dólares. Sin embargo, tras meses de conversaciones infructuosas sobre la estructura de costos y ajustes en los requerimientos operativos de OpenAI, las partes involucradas no lograron alcanzar un consenso. Esta situación refleja los desafíos financieros y logísticos que enfrentan las grandes corporaciones al intentar construir infraestructuras de cómputo de alto rendimiento en tiempos de alta demanda tecnológica.

Ante la pausa en el desarrollo de este centro de datos, otras compañías del sector como Meta han comenzado a evaluar la posibilidad de ocupar el terreno disponible. La matriz de plataformas sociales importantes estudia arrendar este espacio estratégico a desarrolladores especializados en energía y computación avanzada para IA. Este movimiento demuestra el alto interés que existe por el suelo texano para albergar servidores de última generación, incluso cuando los planes originales de las empresas líderes sufren modificaciones o cancelaciones repentinas.

El desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos mantiene un vínculo estrecho con las políticas federales, lo que ha facilitado contratos gubernamentales de gran envergadura para diversas compañías del sector. Agencias de seguridad nacional y defensa utilizan estas tecnologías para optimizar sus operaciones cotidianas, destinando presupuestos significativos para acceder a sistemas de procesamiento avanzados. Esta relación estratégica entre el sector público y las empresas tecnológicas sigue impulsando la creación de centros de datos capaces de gestionar misiones críticas de seguridad en todo el país.

Texas se perfila como un mercado dominante para la industria de los centros de datos, con proyecciones que indican que podría liderar el sector a nivel mundial para finales de la década. Factores como la disponibilidad de terreno y un marco regulatorio flexible atraen a inversionistas de todo el mundo hacia este estado. No obstante, este crecimiento acelerado ha generado preocupaciones en las comunidades locales y grupos dedicados a la conservación del entorno, quienes cuestionan la viabilidad de estos proyectos en zonas con recursos hídricos limitados.

El elevado consumo de agua y energía que requieren estas instalaciones para enfriar los servidores es un punto de fricción constante entre el progreso tecnológico y la sostenibilidad ambiental. A medida que la demanda de servicios de inteligencia artificial aumenta, la industria enfrenta el reto de equilibrar su expansión económica con la gestión responsable de los recursos naturales en Texas. El desenlace de proyectos como Stargate servirá de referencia para futuras inversiones en un ecosistema digital que busca expandirse rápidamente bajo la supervisión de nuevas regulaciones y realidades climáticas.