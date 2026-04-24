Taller mecánico destruido por un incendio en el condado de Bibb

24 de abril de 2026 – CONDADO DE BIBB, Alabama – Agencias.

Un incendio destruyó un taller mecánico en el condado de Bibb la madrugada del viernes 24 de abril.

Los bomberos del Departamento de Bomberos Voluntarios de Brent fueron alertados de un incendio en un edificio comercial cerca de la carretera 5, cerca de Bear Creek Road, alrededor de la 1:00 a. m.

Llegaron al lugar el camión de bomberos, el camión cisterna y la escalera conjunta del Departamento de Bomberos Voluntarios de Centreville. Los bomberos y servicios de rescate de Brierfield y West Blocton también acudieron para ayudar.

Se lograron salvar unos 30 vehículos que se encontraban cerca y frente al taller.

El interior quedó completamente destruido, pero los bomberos lograron contener el fuego dentro de la estructura y el edificio permaneció en pie. No se reportaron heridos.

El Departamento del Sheriff del Condado de Bibb, el Departamento de Policía de Brent y la Policía de Centreville colaboraron bloqueando la carretera.