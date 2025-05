Taylor Swift será testigo en juicio entre Lively y Baldoni

9 de mayo de 2025 – Nueva York – EFE.

Taylor Swift ha sido citada como testigo en un juicio relacionado con la película It Ends with Us, en la que participaron Blake Lively y Justin Baldoni. El caso, que ha captado la atención pública, se resolverá en los tribunales en 2026, según informó el medio TMZ.

La participación de Swift en el filme se limita a la inclusión de su canción “My Tears Ricochet” en la banda sonora. No obstante, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, solicitó su testimonio debido a la estrecha amistad entre la cantante y Lively, algo que ha generado controversia.

Representantes de Swift han declarado que su implicación en el proyecto fue meramente musical y consideran que la citación responde a una estrategia para atraer atención mediática, más que a una necesidad legal real relacionada con el caso.

El conflicto entre Lively y Baldoni comenzó a finales de 2024, cuando la actriz lo acusó de acoso sexual y de comportamientos inapropiados durante el rodaje. Desde entonces, el caso ha escalado en intensidad y notoriedad.

Tras la denuncia inicial, Lively acusó también a Baldoni y a su productora, Wayfarer, de orquestar una campaña para desprestigiarla. En respuesta, Baldoni demandó a Lively, su esposo Ryan Reynolds, y su publicista por presuntamente intentar arruinar su carrera.

En medio de la disputa, Lively publicó un artículo en The New York Times sobre su queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California, lo que provocó una reacción pública por parte de Baldoni. El juicio, que incluye una demanda multimillonaria, está programado para el 9 de marzo de 2026.