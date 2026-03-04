Telemundo lanza himno oficial con grandes estrellas para el Mundial 2026

4 de marzo de 2026 – Miami, Florida – Agencias.

Telemundo ha presentado oficialmente Somos Más, el himno que acompañará su cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta ambiciosa producción musical reúne por primera vez a los reconocidos artistas internacionales Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi, logrando capturar el espíritu de unidad y la alegría que caracteriza a la máxima cita del fútbol mundial.

La canción tuvo su gran debut en vivo durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde logró cautivar al público con sus ritmos vibrantes y mensajes inspiradores. El tema ha sido diseñado como la pieza central de la banda sonora para la transmisión más completa de la cadena, buscando reflejar la diversidad y la pasión que el deporte despierta globalmente.

Los artistas participantes destacaron la importancia de esta colaboración única. Carlos Vives señaló que el objetivo fue crear una obra que representara a los tres países anfitriones y a las distintas generaciones unidas por el fútbol. Al fusionar los estilos de cada integrante, la pieza celebra las raíces compartidas y la capacidad de la música para conectar a las personas.

Por su parte, Emilia y Wisin expresaron su orgullo al representar a la comunidad latina en un proyecto de tal magnitud. Coincidieron en que la canción es un mensaje que cruza fronteras, donde la unidad y el respeto mutuo son los elementos conectores fundamentales. Para Xavi, la unión de la música y el deporte resulta en un lenguaje universal que emociona a los fanáticos de todo el mundo.

Telemundo hará historia como la cadena exclusiva en español en Estados Unidos y Puerto Rico al transmitir los 104 partidos del torneo. De estos encuentros, 92 se emitirán por la señal principal de Telemundo y 12 a través de Universo, marcando un hito en la cantidad de juegos transmitidos por televisión abierta en la historia de los medios estadounidenses.

Toda la acción del torneo estará disponible también en plataformas digitales mediante Peacock y la aplicación de Telemundo. La cadena garantiza una presencia total en cada uno de los encuentros, ofreciendo una cobertura extendida antes, durante y después de los juegos, consolidando así su compromiso de brindar la presentación más grande realizada hasta la fecha.