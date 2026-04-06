Tensiones entre Estados Unidos e Iran ante el vencimiento del ultimatum de Donald Trump

6 de abril de 2026 – Washington – EFE.

El mandatario estadounidense ha mantenido una postura ambivalente respecto al conflicto bélico con Irán, enviando señales mixtas sobre el futuro de las operaciones militares. A escasas horas de que finalice el plazo otorgado a Teherán, el presidente evitó dar precisiones a la prensa internacional sobre sus siguientes pasos, alternando entre declaraciones que sugieren un posible cese de las hostilidades y amenazas contundentes de bombardeos masivos. Esta incertidumbre marca un punto crítico en las relaciones diplomáticas y la seguridad global en la región de Medio Oriente.

Respecto a las alternativas para alcanzar una resolución pacífica, el gobierno de los Estados Unidos afirma poseer una estrategia definida, aunque se ha negado a revelar los detalles específicos de dicho plan. Mientras tanto, el gobierno iraní ha presentado una propuesta de paz de diez puntos canalizada a través de la mediación de Pakistán. Este documento busca el fin de los enfrentamientos regionales, el levantamiento de las sanciones económicas actuales y el establecimiento de protocolos para el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, zona de vital importancia para el comercio de crudo.

La Casa Blanca ha calificado la contraoferta de las autoridades persas como un avance relevante en el marco de las negociaciones, aunque todavía no cumple con todas las exigencias impuestas por Washington. En medio de este escenario de alta complejidad geopolítica, se reconoce que existe una voluntad de diálogo por parte de los involucrados. Sin embargo, las condiciones para un acuerdo definitivo siguen en disputa, especialmente en lo que respecta a las garantías de estabilidad en las rutas marítimas internacionales.

En el transcurso del trigésimo octavo día de la campaña militar denominada Furia Épica, las advertencias sobre el uso de la fuerza aérea contra objetivos estratégicos han vuelto a intensificarse. La administración estadounidense condiciona la suspensión de nuevos ataques a la reapertura total de las vías de navegación en el estrecho de Ormuz. Si no se cumplen estas demandas, el gobierno ha sugerido que se procederá a la destrucción de infraestructuras clave, incluyendo centrales eléctricas y puentes, afectando la operatividad básica de la nación islámica.

El límite temporal fijado para la reapertura del paso petrolero vence este martes a las ocho de la tarde, hora de Washington, tras una extensión de cortesía otorgada durante el pasado fin de semana. El presidente ha enfatizado que la libre circulación de hidrocarburos es un requisito innegociable para cualquier pacto de no agresión. Esta presión busca forzar una respuesta inmediata de Teherán ante la posibilidad inminente de una escalada en la ofensiva militar que podría comprometer la infraestructura energética de todo el país.

La comunidad internacional observa con preocupación el desenlace de esta crisis, ya que el impacto en los precios del petróleo y la estabilidad del comercio mundial depende directamente de lo que ocurra al finalizar el ultimátum. Un acuerdo aceptable para las partes implicadas parece ser la única vía para evitar un agravamiento de la guerra. Por ahora, la expectativa se centra en si la diplomacia logrará imponerse sobre las amenazas de ataques aéreos antes de que el cronómetro legislativo y militar llegue a su fin.