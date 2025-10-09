Terremoto 7,4 sacude Mindanao, Filipinas; activan alerta de tsunami

9 de octubre de 2025 – Manila – EFE.

Un potente sismo de magnitud 7,4 impactó el sureste de la isla de Mindanao, en la región sur de Filipinas, durante el día viernes. Tras el movimiento telúrico, las autoridades locales emitieron una alerta de tsunami y procedieron a ordenar la evacuación de las poblaciones que residen en las áreas costeras afectadas por el fenómeno.

El evento sísmico tuvo su origen en el lecho marino a una profundidad de 58 kilómetros, localizándose a unos 20 kilómetros al este de la localidad de Santiago. De acuerdo con la información proporcionada por el servicio geológico de Estados Unidos, que monitoriza la actividad sísmica a nivel global, el temblor ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana, hora local (1:40 GMT).

La agencia sismológica de Filipinas, conocida como Phivolcs, advirtió sobre el riesgo inminente de un tsunami y urgió a las “evacuaciones inmediatas” en diversas provincias, mencionando específicamente a las islas Danagat y la provincia de Davao Oriental.

En respuesta a la emergencia, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., emitió un comunicado indicando que se estaba evaluando la situación en el terreno para asegurar la seguridad de todos los ciudadanos. En su directriz, instruyó a los organismos de defensa civil a que procedieran de forma inmediata a realizar las evacuaciones necesarias en las zonas costeras de la región.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico también intervino, alertando sobre la posibilidad de que olas de entre uno y tres metros de altura por encima del nivel normal de la marea pudieran impactar las costas de Filipinas. Además, se mencionó el potencial riesgo de olas de entre 0,3 y un metro en ciertas zonas costeras de Indonesia y Palau como consecuencia del terremoto.

Desde el terreno, Ednar Dayanghirang, director regional de la Oficina de Defensa Civil para la región de Davao en el extremo sureste de Mindanao, confirmó a la radio filipina DZMM que el sismo ya había provocado daños materiales en la infraestructura. Reportó haber recibido información preliminar de edificios, estructuras e iglesias que resultaron afectadas en la ciudad de Manay, dentro de Davao Oriental.

Este último movimiento telúrico ocurre poco más de una semana después de que otro sismo de magnitud 6,9 golpeara la Isla de Cebú, en la región central del país, la noche del 30 de septiembre. Aquel evento dejó un saldo de 74 personas fallecidas, recordando la vulnerabilidad del archipiélago. Filipinas se encuentra situada en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona mundialmente conocida por su alta actividad sísmica y volcánica, donde se registran aproximadamente 7.000 terremotos cada año, si bien la mayoría son de intensidad moderada.