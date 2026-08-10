Terremoto en Colombia de 7,4 deja 132 muertos y desastre

Qué pasó : Un potente sismo de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia dejando más de 132 fallecidos y 570 heridos.

: Un potente sismo de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia dejando más de 132 fallecidos y 570 heridos. Por qué importa : El Gobierno decretó estado de desastre nacional, aplicó toques de queda y desplegó auxilio militar urgente.

: El Gobierno decretó estado de desastre nacional, aplicó toques de queda y desplegó auxilio militar urgente. El dato clave: El terremoto impactó con epicentro a 103 km de profundidad en San José del Palmar, Chocó.

Devastador terremoto de 7,4 golpea el centro y oeste de Colombia

Un violento sismo con epicentro en San José del Palmar (Chocó) estremeció a Colombia este lunes a las 07:34 hora local. La emergencia obligó al presidente Abelardo de la Espriella a declarar la situación de desastre nacional.

Pereira registra la crisis más grave con 60 víctimas mortales, el colapso del aeropuerto Matecaña y fallas en el Megacable. Las autoridades decretaron toque de queda nocturno para evitar saqueos en las zonas comerciales.

Militarización en Cali y apoyo internacional urgente en Latinoamérica

En Cali se reportan 26 fallecidos, alerta roja hospitalaria y toque de queda respaldado por las Fuerzas Militares. La red de salud colapsó tras evacuaciones en centros clave como el Hospital Universitario del Valle.

La catástrofe generó una inmediata respuesta en Latinoamérica, donde países como México, El Salvador y Venezuela ofrecieron rescatistas. Asimismo, organismos internacionales como el BID y Estados Unidos anunciaron millonarias donaciones de emergencia.