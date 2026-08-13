Terremoto en Colombia deja 281 muertos y 379 desaparecidos

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió el territorio colombiano, provocando severos daños materiales e infraestructurales.

El gobierno enfoca sus esfuerzos de rescate en la localización de sobrevivientes con apoyo del despliegue internacional.

Informes oficiales registran 281 fallecidos, 3.971 heridos y 379 personas desaparecidas tras la emergencia sísmica.

Aumenta la cifra de víctimas y heridos por sismo masivo

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó que el potente sismo de magnitud 7,4 ha dejado hasta el momento 281 personas fallecidas, 3.971 heridos y 379 desaparecidos. Las labores de búsqueda se han intensificado en las zonas afectadas para localizar sobrevivientes entre los escombros.

El presidente de la nación, Abelardo de la Espriella, declaró que rescatar vidas es la prioridad absoluta del Ejecutivo. Para atender la emergencia, el gobierno ha desplegado toda la capacidad operativa nacional y coordina la llegada de asistencia técnica internacional enviada por diversos países.

Evaluación de daños materiales en la infraestructura colombiana

La catástrofe sísmica ha dejado un impacto severo en la infraestructura de la región de Latinoamérica, afectando a más de 102.000 personas en 426 municipios repartidos en 15 departamentos. El reporte oficial contabiliza 127 edificios colapsados, 10.677 viviendas totalmente destruidas y cerca de 65.841 inmuebles con daños estructurales de consideración.

Además de las viviendas, la red pública sufrió graves secuelas con afectaciones directas en 236 centros de salud, 2.136 instituciones educativas y un centenar de acueductos y vías. Las operaciones de ayuda humanitaria continúan activas para abastecer a las familias que perdieron sus hogares durante este evento telúrico.