Terremoto en Colombia deja al menos 240 fallecidos

Socorristas avanzan en labores contrarreloj de rescate tras un potente sismo que colapsó cientos de estructuras en varios departamentos.

La emergencia obligó al cierre comercial del aeropuerto de Pereira y movilizó ayuda de organismos nacionales e internacionales.

El movimiento telúrico de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, con más de 100 réplicas registradas.

Operativos de rescate avanzan entre escombros en Valle del Cauca y Risaralda

Equipos de socorro concentran sus esfuerzos en ubicar sobrevivientes en ciudades como Cali y Pereira tras el colapso de múltiples edificaciones provocado por el movimiento telúrico.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recorrió las zonas más afectadas para coordinar la entrega de subsidios de vivienda a miles de familias damnificadas en Manizales y Risaralda.

Impacto del sismo moviliza cargamentos de ayuda nacional e internacional

Las mayores afectaciones se concentran en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, donde el sismo provocó la suspensión de operaciones comerciales en el aeropuerto internacional Matecaña.

Organizaciones de Latinoamérica y países como El Salvador han coordinado el envío de toneladas de víveres, insumos médicos y artículos de primeros auxilios para atender a los miles de damnificados.