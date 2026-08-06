Terremoto en Filipinas sacude la isla de Mindanao sin daños

Un fuerte sismo sacudió la isla de Mindanao en el sur del archipiélago filipino.

Las autoridades locales suspendieron las clases escolares como medida de precaución preventiva.

El movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 10 kilómetros cerca de la provincia de Sarangani.

Sismo en el sur de Filipinas activa alertas y suspensión de clases

Un nuevo temblor sacudió este miércoles la región sur de Filipinas, registrando un epicentro localizado a 32,2 kilómetros de la provincia de Sarangani. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) fijó la magnitud en 6,3, mientras que la agencia nacional NDRRMC estimó el evento en 7,1 a una profundidad de 10 kilómetros.

Pese a la intensidad del movimiento telúrico, los organismos de emergencia descartaron la activación de una alerta de tsunami en las zonas costeras. Sin embargo, los gobiernos regionales ordenaron la suspensión cautelar de las actividades escolares para evaluar las condiciones de la infraestructura educativa.

Antecedentes de actividad sísmica en la región de Mindanao

Este fenómeno ocurre semanas después de que otro evento de magnitud 7,8 afectara la misma zona geográfica el pasado mes de junio. Aquel sismo provocó la pérdida de vidas humanas, daños en más de 50.000 viviendas y modificaciones geológicas visibles en el litoral marino.

El Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres monitorea de cerca la posible aparición de réplicas en la zona. Filipinas se ubica geográficamente dentro del Anillo de Fuego del Pacífico, un área caracterizada por una constante actividad tectónica y volcánica a nivel global.