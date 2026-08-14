Terremoto en Indonesia de magnitud 7,7 deja víctimas

- Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia cerca de la isla de Flores.
- El movimiento telúrico provocó el colapso de edificios, evacuaciones y la suspensión de una alerta de tsunami.
- La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) reporta al menos dos muertos, un herido y 37 réplicas registradas.
Impacto del potente sismo de 7,7 en la isla de Flores
Un terremoto de magnitud 7,7 registrado a una profundidad de 10 kilómetros estremeció la costa de Indonesia cerca de las 6:00 a. m. hora local. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a 62 kilómetros al noroeste de Ende y a 162 kilómetros de Labuan Bajo.
La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) confirmó de forma preliminar dos personas fallecidas y un herido debido al impacto del evento telúrico. Asimismo, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) reportó el colapso de diversos edificios e infraestructuras en ciudades como Maumere.
Réplicas en Indonesia y contexto en el Anillo de Fuego
La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) ha contabilizado al menos 37 réplicas subsecuentes con magnitudes que oscilan entre 3,6 y 6,2. Aunque las autoridades activaron inicialmente una alerta de tsunami para la zona costera, esta fue levantada horas después tras descartar un peligro mayor.
El archipiélago de Indonesia alberga a más de 2 millones de habitantes en la isla de Flores y se localiza en el Anillo de Fuego del Pacífico. Esta ubicación geográfica sobre la convergencia de varias placas tectónicas ocasiona una constante e intensa actividad sísmica en la región.
¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Indonesia?
Se ubicó en la costa a 62 kilómetros al noroeste de Ende y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo, en la isla de Flores, con una profundidad de 10 kilómetros.
¿Hay alerta de tsunami activa tras el sismo de 7,7?
No. Aunque las autoridades activaron la alerta de tsunami de manera preventiva tras el sismo principal, la advertencia fue suspendida horas después por los organismos de emergencia.