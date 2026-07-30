Terremoto en Japón de magnitud 7,1 deja 35 fallecidos

Qué pasó: Un devastador terremoto de magnitud 7,1 sacudió el sudoeste de Japón provocando colapsos, explosiones y daños severos.

Un devastador terremoto de magnitud 7,1 sacudió el sudoeste de Japón provocando colapsos, explosiones y daños severos. Por qué importa: La emergencia movilizó un despliegue masivo de rescate internacional en medio de una intensa ola de calor extremo.

La emergencia movilizó un despliegue masivo de rescate internacional en medio de una intensa ola de calor extremo. El dato clave: Más de 9.000 personas permanecen evacuadas y la cifra oficial de víctimas mortales se elevó a 35.

Aumenta la cifra de víctimas tras el terremoto en Japón

Las autoridades de la prefectura de Kumamoto confirmaron que la cifra de fallecidos ascendió a 35 tras el potente sismo de magnitud 7,1 que azotó el sudoeste de Japón el pasado martes. Además, cientos de personas han sido atendidas por heridas de diversa gravedad en varios centros médicos.

La crisis humanitaria empeora ante las altas temperaturas que afectan a la región, donde más de 9.000 ciudadanos continúan albergados en centros de evacuación provisionales. Equipos de rescate especializados operan sin descanso en las zonas afectadas de este punto del mundo.

Operativo de rescate en centro comercial tras explosión de gas

Las labores de búsqueda se concentran en la localidad de Kashima, específicamente en las ruinas de una superficie comercial de Aeon Mall. El recinto sufrió un violento colapso e incendio debido a una explosión causada presuntamente por una fuga de gas posterior al temblor.

En este inmueble se confirmó la muerte de siete personas y cinco heridos, mientras que doce sobrevivientes lograron ser rescatados con vida. Médicos de la ONG Peace Winds Japan, como el doctor Mototaka Inaba, destacaron el esfuerzo ininterrumpido al haber superado la ventana crítica de 72 horas.