Terremoto en Nápoles de 4,7 grados causa estragos y heridos

Un terremoto de magnitud 4,7 azotó la provincia de Nápoles, provocando derrumbes y el pánico de los residentes.

El sismo dañó infraestructuras, interrumpió el servicio de trenes y dejó al menos ocho personas con heridas leves.

Representa el movimiento telúrico más fuerte en la región volcánica de Campos Flégreos en cuatro décadas.

Un fuerte sismo sacude a la provincia de Nápoles

Un terremoto de magnitud 4,7 registrado a las 19:46 horas en la zona volcánica de Campos Flégreos conmocionó a la provincia de Nápoles. El epicentro se ubicó a solo seis kilómetros de Nápoles, en la localidad de Pozzuoli, obligando a miles de ciudadanos a evacuarse a las calles.

El cuerpo de Protección Civil de Italia confirmó al menos ocho personas lesionadas levemente. Por su parte, la empresa EAV suspendió temporalmente el tráfico ferroviario en las líneas de Cumana y Circumflegrea para inspeccionar las vías y garantizar la seguridad.

Derrumbes e impacto sísmico en Campos Flégreos

El temblor provocó el colapso de la fachada de un edificio en Pozzuoli y desprendimientos de cornisas en Bagnoli. Además, se registraron cortes de energía eléctrica en sectores como Pizzofalcone y Fuorigrotta, además de múltiples llamados de emergencia por ascensores bloqueados.

La primera ministra Giorgia Meloni y la Unidad de Crisis gubernamental supervisan las labores de asistencia junto al Ayuntamiento de Pozzuoli. La caldera de Campos Flégreos, donde habitan medio millón de personas, atraviesa un fenómeno de bradisismo que eleva la actividad sísmica en Italia.