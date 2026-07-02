Terremotos en Venezuela activan ayuda urgente del PMA

El Programa Mundial de Alimentos inició un plan de emergencia para atender a los afectados por los recientes sismos en territorio venezolano.

La intervención humanitaria busca mitigar la crisis en las zonas más devastadas del país, donde miles de familias perdieron sus hogares.

La organización internacional solicita un fondo de 50 millones de dólares para asistir a 500.000 ciudadanos durante tres meses.

El Programa Mundial de Alimentos despliega asistencia humanitaria

Tras los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país hace ocho días, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) activó una respuesta de emergencia para mitigar la crisis alimentaria.

Lena Savelli, directora regional del PMA, confirmó desde el estado costero de La Guaira que la prioridad es atender a la población más vulnerable en este rincón del mundo, distribuyendo raciones listas y canastas mensuales.

Impacto de los sismos y distribución de campamentos de emergencia

El balance oficial de la emergencia reporta 2.295 fallecidos, más de 11.000 heridos y al menos 12.000 damnificados. Las localidades con mayores afectaciones estructurales concentran la mayor cantidad de víctimas registradas.

Para coordinar la ayuda con agencias internacionales, el Gobierno habilitó 25 campamentos de refugio. Estos centros están distribuidos estratégicamente en zonas críticas como La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo y Yaracuy.