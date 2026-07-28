Terrific New Theatre estrena temporada en Birmingham

El espacio cultural Terrific New Theatre arranca su temporada 2026-2027 en la comunidad de Central City, Birmingham.

El recinto celebra 40 años de trayectoria manteniendo programas de accesibilidad como la entrada de “paga lo que puedas”.

La cartelera inicia con la comedia dramática All Nighter, de Natalie Margolin, en cartelera hasta el 9 de agosto.

Cartelera y novedades en el Terrific New Theatre de Birmingham

El escenario de Terrific New Theatre inicia su nueva programación en Central City reforzando la presentación de obras contemporáneas e incluyentes. Bajo la dirección ejecutiva de Tamara DeBolt, la organización mantiene la premisa de acercar el arte dramático a toda la comunidad.

La apertura de esta etapa está a cargo de All Nighter, pieza escrita por Natalie Margolin que aborda las vivencias de un grupo universitario. La puesta en escena, dirigida por Jordan DeWitt y con un elenco íntegramente femenino, representa el primer montaje de esta obra en el estado.

Cuatro décadas de historia y compromiso con el teatro accesible

Fundado en 1987 por Carl Stewart y Steve Stella, el proyecto nació como una iniciativa independiente antes de consolidarse como entidad sin fines de lucro. A cuatro décadas de su creación en Alabama, el espacio mantiene vigentes sus programas de taquilla flexible para asegurar el ingreso de todos los públicos.

Las funciones de All Nighter estarán disponibles hasta el domingo 9 de agosto. Para preservar la cercanía con los espectadores, la administración sostiene la dinámica de boletos a costo variable en los días programados de cada producción.