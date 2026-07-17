Tesla llega a Uruguay para expandir la movilidad eléctrica

La compañía automotriz Tesla oficializó su ingreso al mercado de Uruguay con un equipo y servicio local directo.

El despliegue de la multinacional prioriza el desarrollo de infraestructura de carga y la venta de sus modelos globales.

Las ventas de vehículos eléctricos en el mercado uruguayo registraron un fuerte incremento cercano al 300 %.

Tesla oficializa operaciones e infraestructura de carga en Montevideo

La firma de automóviles eléctricos Tesla presentó oficialmente su desembarco en territorio uruguayo este viernes. El mánager de la compañía para el país sudamericano, Andrés Folle, confirmó el inicio de las operaciones directas a largo plazo.

El acto de lanzamiento contó con la presencia del presidente uruguayo, Yamandú Orsi. La estrategia de la multinacional estadounidense abarca tanto la comercialización de vehículos de cero emisiones como el fortalecimiento técnico de los cargadores eléctricos.

Crecimiento automotor sostenible e impacto en América Latina

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, destacó la llegada como un aval a las políticas locales. El país cuenta actualmente con más de quinientos puntos de carga distribuidos en sus diecinueve departamentos provinciales.

Esta incursión comercial coincide con un repunte acelerado del sector sustentable en toda la región de América Latina. Según estadísticas de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía, el parque automotor sostenible superará un millón de unidades este año.