Texano de Richardson gana 41 millones en Lotto Texas y revela planes

5 de mayo de 2026 – Texas – Agencias.

Un residente de Richardson, en el estado de Texas, se convirtió en millonario tras ganar el premio mayor de 41 millones de dólares en el sorteo de Lotto Texas. El hecho ha generado gran atención en la región de Dallas, donde los juegos de lotería siguen despertando el interés de miles de participantes que sueñan con un cambio de vida.

La Lotería de Texas confirmó que el sorteo se realizó el lunes 20 de abril y que los números ganadores fueron 21, 28, 33, 34, 43 y 44. El afortunado acertó la combinación completa mediante un boleto de selección automática, tras participar de forma constante durante décadas en el juego estatal.

Aunque el ganador reside en Richardson, el boleto ganador fue adquirido en una tienda 7-Eleven ubicada en Mesquite, a unos minutos de Dallas. El punto de venta, situado sobre la Interestatal 30, se ha convertido en parte clave de la historia, al ser el lugar donde se selló el premio millonario de Lotto Texas.

El propio ganador explicó que llevaba cerca de 30 años participando en la lotería sin faltar a ningún sorteo, lo que finalmente terminó en un resultado inesperado. Tras conocerse el premio, tanto él como su familia vivieron momentos de sorpresa y emoción al verificar repetidamente los números ganadores.

Según el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas, el afortunado optó por el pago en efectivo, recibiendo más de 22 millones de dólares antes de impuestos. Esta modalidad le permitió acceder de forma inmediata a una suma considerable, aunque inferior al premio anunciado originalmente.

Entre sus planes tras ganar la lotería en Texas, el residente de Richardson indicó que priorizará el bienestar de su familia, destinando parte del dinero a sus hijos y nietos. También expresó su deseo de viajar y conocer nuevos destinos, iniciando así una nueva etapa tras convertirse en uno de los ganadores más recientes de Lotto Texas.