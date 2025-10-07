Texas despliega “grupo élite” con experiencia fronteriza en Chicago

7 de octubre de 2025 – Austin – EFE.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó este martes que los más de 200 miembros de la Guardia Nacional desplegados en la zona de Chicago poseen experiencia previa en operaciones realizadas en la frontera sur de Estados Unidos.

En una entrevista con Fox News, el republicano defendió su decisión de enviar personal militar a otro estado para respaldar los esfuerzos de detención y deportación de inmigrantes impulsados por la administración de Donald Trump.

Abbott criticó a los líderes de Illinois, aludiendo que “Tanto el alcalde como el gobernador de Illinois tienen que enfrentar el hecho de que no están haciendo su trabajo de mantener la seguridad de los agentes federales y hacer cumplir la ley federal”.

El gobernador, un estrecho aliado de Trump que ha invertido grandes sumas en “seguridad fronteriza” a través de su Operación Estrella Solitaria, especificó que los militares enviados a Chicago integran un “equipo de élite” que ha estado involucrado en “confrontar el desorden civil en la frontera”, particularmente contra personas que cruzan o intentan cruzar la frontera sur de forma irregular.

Organizaciones de derechos humanos han presentado acusaciones contra la Guardia Nacional de Texas por supuesto uso excesivo de la fuerza y maltratos hacia los migrantes.

Las denuncias, recogidas por Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), incluyen el uso de proyectiles de gas pimienta contra individuos que no representaban amenaza, entre ellos mujeres y niños, además de abusos físicos como palizas o empujones contra las alambradas de concertina.

Abbott y diversos medios locales confirmaron que la llegada del personal de Texas a Chicago se concretó hoy. Este despliegue ha suscitado fuertes críticas por parte de la oposición Demócrata y el rechazo explícito de líderes locales como el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

Pritzker y Johnson respondieron al despliegue presentando una demanda judicial el lunes por la noche. En su acción legal, solicitan a la Justicia que detenga el movimiento de tropas, calificándolo como una acción “inconstitucional” que vulnera la soberanía del estado.