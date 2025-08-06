Texas investiga a grupo por apoyar a demócratas, cuestionando donaciones políticas

6 de agosto de 2025 – Washington – EFE.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha iniciado una investigación contra una organización acusada de proporcionar apoyo financiero a los legisladores demócratas que se ausentaron del estado. Esta acción se enmarca en la disputa por un nuevo mapa electoral que favorece al Partido Republicano, y busca represalias contra los demócratas por romper el quórum en la legislatura estatal.

La investigación se centra en el comité de acción política (PAC) llamado Powered by The People, dirigido por el excongresista demócrata Beto O’Rourke. Paxton acusa a la organización de participar en un “esquema de financiación ilegal de sobornos” al apoyar económicamente a los legisladores que se negaron a participar en las sesiones.

En un comunicado, Paxton afirmó que los demócratas que aceptaron el dinero de O’Rourke deberían “rendir cuentas”, ya que considera que Texas “no puede ser comprado ni traicionado”. La Constitución de Texas permite esta táctica de boicot, ya que requiere la presencia de dos tercios de los miembros de cada cámara para llevar a cabo actividades oficiales.

No obstante, después de un intento de boicot similar en 2021, Texas aprobó una ley que impone multas de quinientos dólares diarios a los legisladores que se ausenten voluntariamente para romper el quórum. Según el medio The Texas Tribune, los demócratas han recaudado fondos para cubrir estas multas, así como los gastos de viaje y estancia, siendo el PAC de O’Rourke la principal fuente de financiación.

La investigación contra Powered by the People no es la única medida de represalia. El gobernador de Texas, Greg Abbott, también ha presentado una demanda para destituir a Gene Wu, el líder demócrata en la Cámara Baja estatal, y ha emitido órdenes de arresto contra los legisladores, aunque estas órdenes solo son válidas dentro del estado.

Al menos 50 políticos demócratas abandonaron Texas para boicotear una propuesta de rediseño del mapa electoral, impulsada por el expresidente Donald Trump, que beneficiaría a los republicanos para las elecciones de 2026. La iniciativa, considerada inusual por ser fuera del plazo regular de reconfiguración, busca otorgar a los republicanos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes, lo que les daría el control de 30 de los 38 asientos de Texas.