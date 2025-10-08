Tienda de comestibles gratis abre en la Escuela Intermedia Huffman

8 de octubre de 2025 – Center Point, Alabama – Agencias.

Se ha establecido una nueva asociación para ayudar a combatir el hambre en la Escuela Intermedia Huffman (Huffman Middle School). Gracias a la Tienda de Comestibles Goodr, los estudiantes y sus familias ahora pueden comprar gratis, todo desde la comodidad de su escuela.

El miércoles por la tarde se llevó a cabo un corte de cinta en HMS para inaugurar la nueva tienda.

La inseguridad alimentaria es un problema grave en toda la nación y puede tener impactos negativos en el comportamiento y el rendimiento académico de los estudiantes.

“Uno comienza a indagar un poco más y se da cuenta de que hay niños que quizás no comen tres comidas completas al día”, dijo el concejal de la ciudad de Birmingham, Clinton Woods. “Creo que este es un plan piloto que nos permite empoderar a esos jóvenes para que lleven alimentos a casa”.

Es un plan piloto de dos años, con un costo de alrededor de $277,450. Se pagará con fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act). Woods comenta que ha estado trabajando durante cuatro años para traer esta asociación a su Distrito 1, al que representa.

“No estará abierto a la comunidad en general, será exclusivamente para los estudiantes y las familias de aquí”, dijo.

“Somos los primeros en darnos cuenta cuando un niño no está prestando atención, no está participando en la lección porque tiene hambre”, dijo Jeffrey Willis, director de HMS.

Willis dice que la escuela es típicamente el punto de partida para notar este tipo de problemas.

“Para muchos de nuestros estudiantes, su tiempo en la escuela es la única oportunidad que tendrán de tener una comida caliente, al menos en el desayuno y el almuerzo”, comentó Willis.

Medios le preguntaron al director sobre el índice de pobreza de la comunidad donde se encuentra la escuela.

“Según nuestro censo reciente, el índice de pobreza en este vecindario es cercano al 75%”, dijo. “Tenemos una tasa de almuerzo gratuito y a precio reducido en esta escuela de cerca del 90%”.

“Cuando entras en esta tienda, vas a ver artículos que ves en el supermercado al que vas”, dijo Jasmine Crowe-Houston, CEO y fundadora de Goodr.

Ella dice que las familias ahorran un promedio de $900 a $1,200 al año.

Los artículos que se encuentran dentro de la tienda en HMS no son latas abolladas, artículos caducados u otros alimentos de menor calidad.

Hay 200 cupos por mes a los que los estudiantes y sus familias pueden inscribirse para comprar en la tienda. La administración escolar y la organización de comestibles podrán recopilar datos que muestren con qué frecuencia los estudiantes pasan a comprar y qué artículos se compran con frecuencia.

“Escucha, si ustedes me hubieran podido contactar ayer, tendría al menos $50 o $60 en mi bolsillo”, dijo Brenda Craig, abuela de gemelos en HMS.

Craig comprende los desafíos de la inseguridad alimentaria. Sus nietos han experimentado este problema antes. Inicialmente no planeó asistir al corte de cinta después de que la escuela la llamó para invitarla, pero decidió lo contrario.

“A veces las cosas escasean; pagas las cuentas, vas al supermercado y luego se te acabó el dinero”, explicó la abuela. “Ahora, esto me ayudará”.