Tifón Kajiki en Vietnam causa tres muertos, diez heridos y daños

25 de agosto de 2025 – Bangkok – EFE.

El tifón Kajiki impactó el centro-norte de Vietnam, causando la muerte de al menos tres personas y dejando a diez heridas. El desastre natural también provocó daños en aproximadamente 10,000 viviendas. Los fallecimientos se registraron en las provincias de Nghe An, Ninh Binh y Ha Tinh, esta última siendo la más afectada en cuanto a heridos.

Antes de la llegada del tifón, las autoridades vietnamitas habían implementado un plan de emergencia para evacuar a cerca de 500,000 personas de sus hogares, anticipando los riesgos de la tormenta. Kajiki, que fue catalogado como muy fuerte, tocó tierra con vientos sostenidos de hasta 117 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzaron los 150 kilómetros por hora.

Después de tocar tierra, el tifón se debilitó y se convirtió en una depresión tropical. Para el martes, se había movido hacia Laos, en su camino hacia el norte de Tailandia. Sin embargo, su paso por Vietnam dejó fuertes lluvias que causaron riadas, el desbordamiento de varios ríos y al menos seis deslizamientos de tierra, según un informe oficial.

El tifón provocó el colapso de siete casas, dejó casi 3,100 inundadas y más de 6,800 con daños en el techo. Adicionalmente, las lluvias afectaron decenas de miles de hectáreas de cultivos. El servicio de agua y la electricidad se vieron interrumpidos para miles y millones de personas, respectivamente, y las escuelas permanecieron cerradas.

Como medida de precaución, los aeropuertos de Ha Tinh y Quang Tri fueron cerrados el lunes, lo que afectó a 65 vuelos. Para asistir en la respuesta al desastre, el gobierno desplegó cerca de 350,000 oficiales y soldados, junto con más de 8,200 vehículos.

Antes de llegar a Vietnam, el tifón había afectado a más de 100,000 personas en la provincia isleña china de Hainan. Allí, los equipos de bomberos se dedicaron a tareas de rescate y limpieza tras las fuertes lluvias y los vientos.