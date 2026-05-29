Tiroteo en Alabama: Acusan a hombre por muerte de su hermana

Qué pasó: Un tiroteo policial en la localidad de Vance dejó a una mujer fallecida y a su hermano en estado crítico.

Un tiroteo policial en la localidad de Vance dejó a una mujer fallecida y a su hermano en estado crítico. Por qué importa: El incidente desató una investigación criminal tras descubrirse que el sospechoso amenazó a los agentes con una réplica de arma.

El incidente desató una investigación criminal tras descubrirse que el sospechoso amenazó a los agentes con una réplica de arma. El dato clave: Ricky Adkins enfrenta cargos de homicidio culposo, amenazas de agresión y posesión prohibida de armas de fuego.

Detalles del tiroteo policial en Vance que provocó la tragedia

Un operativo para ejecutar una orden judicial por un delito grave terminó en un enfrentamiento armado en la cuadra 13000 de Gladys Drive. Agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Tuscaloosa localizaron al fugitivo Ricky Adkins, de 36 años, oculto en una tienda de campaña.

Durante la intervención, Kristie Adkins, de 43 años, intentó ocultar a su hermano para evitar su arresto legal. De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades, el sospechoso se negó a descubrirse el rostro y apuntó directamente a los oficiales.

Los policías abrieron fuego con sus armas reglamentarias al percibir una amenaza letal inminente sobre el hombro de la mujer. Los disparos impactaron a ambos hermanos, provocando el fallecimiento de Kristie y dejando a Ricky con heridas críticas.

Cargos por homicidio culposo y desarrollo de la investigación penal

La Unidad de Delitos Violentos (VCU) asumió el caso de forma independiente para garantizar la transparencia del proceso. Tras analizar las cámaras corporales y los testimonios de testigos, los investigadores determinaron que el sospechoso portaba una imitación hiperrealista de una pistola Smith & Wesson.

Debido a que el acusado generó directamente las circunstancias que causaron el deceso de su familiar, la fiscalía emitió una orden de arresto por homicidio culposo. El implicado será procesado formalmente en cuanto los médicos del hospital de la UAB autoricen su alta.

El caso civil y penal se presentará ante un Gran Jurado local una vez que se completen las notificaciones judiciales correspondientes. Mientras tanto, tres de los agentes involucrados permanecen bajo suspensión administrativa remunerada según los protocolos institucionales vigentes.