Tiroteo en Alabama deja cuatro jóvenes heridos en Gadsden

Un adolescente se entregó tras un tiroteo en el estacionamiento de un Waffle House que dejó cuatro heridos.

Varias familias que cenaban en el lugar quedaron atrapadas en medio de los disparos e intercambio de fuego.

El incidente violento ocurrió pasadas las 10:30 p. m. en el establecimiento de Rainbow Drive.

Violenta altercado en estacionamiento de restaurante de Gadsden

Una discusión iniciada en el estacionamiento de un Waffle House en Rainbow Drive desencadenó una intensa balacera. El saldo del enfrentamiento dejó a cuatro adolescentes heridos y generó momentos de pánico entre los comensales.

Entre las víctimas del susto estuvo Sonkeira Embery, residente del condado de Calhoun, quien cenaba con su familia. Pese a que los disparos impactaron de lleno en sus vehículos, ningún familiar resultó lesionado.

Entrega del menor sospechoso y llamado de las autoridades

Un menor de edad involucrado en el hecho se entregó voluntariamente ante el Departamento de Policía de Gadsden. Las autoridades informaron que la investigación sobre el tiroteo continúa completamente abierta.

El teniente Dusty Ford exhortó a los jóvenes de la comunidad a resolver sus diferencias de manera pacífica. La policía destacó como un milagro que la balacera no registrara víctimas mortales.