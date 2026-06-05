Tiroteo en Birmingham deja dos muertos tras ataque armado

Qué pasó : Un ataque con armas de fuego durante una reunión social dejó un saldo de dos personas fallecidas y cinco heridas en Holley Avenue.

: Un ataque con armas de fuego durante una reunión social dejó un saldo de dos personas fallecidas y cinco heridas en Holley Avenue. Por qué importa : La comunidad local se encuentra conmocionada por la violencia del incidente, mientras las autoridades buscan intensamente a los responsables del crimen.

: La comunidad local se encuentra conmocionada por la violencia del incidente, mientras las autoridades buscan intensamente a los responsables del crimen. El dato clave: Las víctimas mortales fueron identificadas por el Departamento de Policía de Birmingham como Bernard Watts, de 50 años, y Diandra Johnson, de 33 años.

Investigación policial por doble homicidio en Holley Avenue

El Departamento de Policía de Birmingham mantiene abierta una investigación urgente tras registrarse un tiroteo masivo durante una reunión vecinal. Los agentes de seguridad respondieron a los reportes de emergencia poco después de las 8:30 p.m., encontrando una escena compleja con múltiples víctimas heridas por proyectiles de arma de fuego.

Un total de siete personas debieron ser trasladadas de urgencia hacia un hospital cercano debido a las lesiones sufridas. Desafortunadamente, los médicos confirmaron el deceso posterior de dos de los afectados, identificados formalmente como Bernard Watts y Diandra Johnson. Hasta el momento, las autoridades no tienen a ningún sospechoso bajo custodia.

Conmoción en la comunidad de Alabama y detalles del ataque

Residentes del sector manifestaron su profunda consternación ante el violento suceso en esta zona habitualmente pacífica de Birmingham. Varios testigos presenciales describieron haber escuchado ráfagas de disparos rápidos que se asemejaban al sonido producido por armamento de estilo ametralladora.

Entre las víctimas fatales se destaca el caso de Diandra Johnson, descrita por sus allegados como una madre dedicada cuya hija de 8 años cumplía años esta misma semana. El cuerpo policial solicita la colaboración ciudadana a través de las líneas telefónicas 205-254-1764 y Crime Stoppers al 205-254-7777 para aportar cualquier información relevante.