Tiroteo en Birmingham deja un tercer arrestado por asesinato

Las autoridades capturaron a un nuevo implicado en el homicidio múltiple ocurrido en Holley Avenue.

El arresto avanza de forma decisiva para resolver el caso criminal y asegurar justicia a los familiares de las víctimas.

La detención del sospechoso eleva a tres los procesados judicialmente bajo cargos graves de asesinato capital.

Detalles del arresto del tercer sospechoso en Jefferson

La Policía de Birmingham concretó de manera exitosa la captura de Roderick Ivy, un joven de 20 años señalado en la investigación del ataque armado. El arresto del presunto implicado ocurrió sin registrarse incidentes mayores el jueves 2 de julio.

El acusado enfrenta cargos directos de asesinato capital e intento de asesinato por la balacera en la cuadra 100 de Holley Avenue. Actualmente, Ivy permanece ingresado en la cárcel del condado de Jefferson sin la posibilidad de acceder a una fianza.

Antecedentes de la investigación penal por homicidio capital

Los hechos bajo indagación ocurrieron el pasado jueves 4 de junio, dejando un trágico saldo de dos personas fallecidas y cinco heridas. En la escena perdieron la vida de forma instantánea los ciudadanos Bernard Watts y Diandra Johnson.

Con este avance judicial, la policía de este sector de Alabama suma tres imputados por este violento ataque en la comunidad. Previamente fueron procesados bajo cargos de asesinato capital los jóvenes Jaylon Deshaun Hicks, de 25 años, y Tavarius Thomas, de 19 años.